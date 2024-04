Οι Αρχές του Μιλάνου κατηγορούνται ότι διεξάγουν «πόλεμο» κατά του παγωτού, στην προσπάθειά τους να βάλουν τέλος στην ξέφρενη νυχτερινή ζωή της βορειοϊταλικής πόλης.

Ο Μάρκο Γκρανέλι, αντιδήμαρχος δημόσιας ασφάλειας, ανακοίνωσε πρόσφατα μια πρόταση για την απαγόρευση της πώλησης φαγητού, μετά τα μεσάνυχτα, στις δημοφιλείς συνοικίες της πόλης.

Τα μπαρ και τα εστιατόρια θα πρέπει, επίσης, να κλείνουν τους υπαίθριους χώρους από τις 12.30 π.μ. τις καθημερινές και από τη 1.30 π.μ. τα σαββατοκύριακα.

Με αυτόν τον τρόπο ελπίζει ότι οι δρόμοι θα αδειάσουν από τον κόσμο και οι κάτοικοι θα ηρεμήσουν. Εφόσον η πρόταση εγκριθεί, θα τεθεί σε ισχύ από τον Μάιο έως τις αρχές Νοεμβρίου.

Όπως επισημαίνει ο Guardian, η αγορά ενός παγωτού αργά το βράδυ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ιταλικής κουλτούρας. Μάλιστα, τονίζει ότι και η πίτσα -το αγαπημένο φαγητό των Ιταλών- συμπεριλαμβάνεται στα φάγητα προς πώληση που επηρεάζονται από την απαγόρευση.

