Μια σειρά κράτη μέλη του ΝΑΤΟ συμμετέχουν στις αεροπορικές ασκήσεις στη Βαλτική Θάλασσα, όπως ενημέρωσε η ίδια η Συμμαχία και μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ.

Σήμερα και αύριο αεροπορικές δυνάμεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Τσεχία, την Εσθονία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Τουρκία, αλλά και τη Φινλανδία θα λάβουν μέρος σε στρατιωτική εκπαίδευση τόσο πάνω από το νερό όσο και στην ξηρά, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της άμυνας της Συμμαχίας στα ανατολικά.

Today and tomorrow, Allied 🇨🇿🇪🇪🇩🇪🇭🇺🇮🇹🇱🇻🇱🇹🇹🇷🇬🇧 and Partner 🇫🇮 airforces conduct training drills in the Baltic Sea region

Exercise Ramstein Alloy focuses on #NATO‘s defend and deter concept

