Για την «απόλυτη, ακραία σύμπτωση» κάνει λόγο, αναφερόμενος στον χθεσινό μεγάλο σεισμό στο Μεξικό, ο Ευθύμιος Λέκκας, καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών στο ΕΚΠΑ και πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας.

Όπως εξηγεί:

Στις 19 Σεπτεμβρίου και ώρα 13:14 του 1985 ένας ισχυρότατος σεισμός σαρώνει την πόλη του Μεξικού, αφήνοντας πίσω χιλιάδες νεκρούς και τεράστιες καταστροφές.

Στις 19 Σεπτεμβρίου και ώρα 13:20 του 2017 ένας επίσης ισχυρότατος σεισμός σαρώνει την πόλη με εκατοντάδες κατεστραμμένα κτίρια και εκατοντάδες νεκρούς.

Χθες, 19 Σεπτεμβρίου ένας ισχυρός σεισμός προσβάλει το Κεντρικό Μεξικό.

Η σειρά των εξωφρενικών συμπτώσεων, πάντως, δεν σταματά εδώ, σύμφωνα με τον κ. Λέκκα. Και το 2017 και εχθές την ώρα του σεισμού βρισκόταν σε εξέλιξη οι μεγάλες ετήσιες ασκήσεις που διοργανώνονται κάθε χρόνο την ίδια ημερομηνία μετά το 1985.

«Και μόνο αυτό έσωσε εκατοντάδες κόσμο που εκείνη την ώρα λαμβάνοντας μέρος στην άσκηση βρίσκονταν εκτός κτηρίου» επισημαίνει ο καθηγητής.

Πιο συγκεκριμένα, ο συναγερμός της άσκησης σεισμού στην πρωτεύουσα ήχησε από 14.000 μεγάφωνα, προειδοποιώντας τους κατοίκους για την επικείμενη άφιξη – στην προκειμένη περίπτωση υποθετικών – σεισμικών κυμάτων. Όμως, οι κινήσεις που έκαναν οι πολίτες κατά την άσκηση χρειάστηκε να… επαναληφθούν μερικά λεπτά αργότερα λόγω του φυσικού φαινομένου.

