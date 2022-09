Στο χωριό Ζαλιζνίτσνε, στην περιοχή του Χαρκόβου, εντοπίστηκαν τέσσερα πτώματα αμάχων τα οποία έφεραν “σημάδια βασανιστηρίων”, μετά την ανακατάληψη της περιοχής από τον ουκρανικό στρατό, ανακοίνωσε σήμερα η εισαγγελία της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, τα τέσσερα πτώματα εντοπίστηκαν την Κυριακή και “έφεραν σημάδια βασανιστηρίων”. “Τρία από αυτά τάφηκαν στον χώρο ιδιωτικών ιδιοκτησιών, ένα άλλο τάφηκε στον χώρο ενός εργοστασίου ασφάλτου απέναντι από τον σταθμό του τρένου”, διευκρίνισε η εισαγγελία με ανάρτησή της στο Facebook.

Corpses of civilians were found in the recently liberated territories of #Kharkiv region.

In one of the villages, 4 corpses with signs of torture were already found.

Do you remember #BuchaMassacre? So, this is happening throughout the occupied territory.#KharkhivMassacre pic.twitter.com/ODEnsvyqW7

— Inna Sovsun (@InnaSovsun) September 12, 2022