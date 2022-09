Κάτοικος Λονδίνου είναι και με την… βούλα ο Ρομέρο.

Ο Αργεντινός αμυντικός που είχε αναδειχθεί ο κορυφαίος στη θέση του στην τελευταία του σεζόν στην Serie A θα συνεχίσει και τα επόμενα χρόνια με την φανέλα των «σπιρουνιών».

Ο Αντόνιο Κοντέ είχε εκφράσει την επιθυμία ο Ρομέρο να παραμείνει στο δυναμικό της Τότεναμ, με τους Λονδρέζους να καταβάλουν το ποσό της ρήτρας στην Αταλάντα για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή.

Η μεταγραφή επισημοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης και ο Ρομέρο έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο μέχρι και το 2027.

✍️ We are delighted to announce the permanent signing of Cristian Romero.

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 30, 2022