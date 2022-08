Δεν έχει στην κατοχή του σπίτια, περιουσιακά στοιχεία, ούτε καν μετρητά. Η «ιδέα» της κατοχής δεν αρέσει ιδιαίτερα σε έναν από τους πιο πλούσιους ανθρώπους στον κόσμο, τον Έλον Μασκ, ο οποίος βρέθηκε πριν λίγους μήνες στη χώρα μας.

Ο βαθύπλουτος επιχειρηματίας νοτιοαφρικάνικης καταγωγής είχε δηλώσει πως θέλει να απαλλαγεί εντελώς από τα φυσικά του υπάρχοντα και να αφιερωθεί στη ζωή ανάμεσα στον Άρη και τη Γη.

Αυτή του η απόφαση δεν φαίνεται να ενοχλεί ιδιαίτερα τη μητέρα του, η οποία κοιμάται στο…. Γκαράζ όταν επισκέπτεται τον γιο της στο Τέξας.

«Δεν μπορείς να έχεις ένα φανταχτερό σπίτι κοντλά σε μια τοποθεσία γεμάτη με πυραύλους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

