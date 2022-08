Την απόφαση να διαλύσει τα «Κόκκινα Βέλη» τα περίφημους «Red Arrows», μπορεί να λάβει η Βρετανική Βασιλική Πολεμική Αεροπορία, μετά τις καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση, εκφοβισμό αλλά και επικίνδυνα παιχνίδια «ρώσικης ρουλέτας» με αλκοόλ.

Μέλη της ομάδας επίδειξης έχουν κατηγορηθεί για μια σειρά από πειθαρχικά παραπτώματα στο μεγαλύτερο σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει στην 60χρονη ιστορία της.

Οι πιλότοι, σύμφωνα με πληροφορίες από την Daily Mail, φέρονται να έπαιζαν «Met roullete», ένα παιχνίδι κατά το οποίο έπιναν αλκοόλ μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, εάν μια επίδειξη κινδύνευε να ακυρωθεί λόγω κακών καιρικών συνθηκών.

Μερικές φορές, οι πιλότοι των Red Arrows φέρονται να ήταν τόσο μεθυσμένοι πριν από τις προγραμματισμένες ακροβατικές επιδείξεις που ήταν «τυχεροί» όταν αυτές ακυρώνονταν, δήλωσε πηγή στους Times.

Η πηγή τους ανέφερε επίσης ότι οι πιλότοι κατέταξαν την πτητική ικανότητα με βάση την ελκυστικότητα των γυναικών διασημοτήτων – με μια καλή εμφάνιση να είναι μια «Meghan Markle», μια αξιοπρεπής μια «Sienna Miller» και μια κακή επίδειξη μια «Susan Boyle», επιδεικνύοντας ρατσιστικές συμπεριφορές.

Η έρευνα, επίσης αποκάλυψε δεκάδες περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης γυναικών -εργαζομένων στην μοίρα, σε σημείο που όπως σημειώνεται «είχε δημιουργηθεί ένα έντονα τοξικό και σεξιστικό περιβάλλον».

Ένα αμυντικός αναλυτής πρότεινε ότι τα Red Arrows θα μπορούσαν να καθηλωθούν μόνιμα λόγω ζημίας στη φήμη τους.

Οποιαδήποτε τέτοια απόφαση θα ληφθεί μόνο μετά τη δημοσίευση έκθεσης που παραγγέλθηκε από τον επικεφαλής της RAF, αρχιστράτηγο Sir Mike Wigston, η οποία θα ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες, μετά την έρευνα που έγινε.

Red Arrows face misogyny, bullying and sexual harassment probe as RAF bids to clampdown on claims of ‘toxic culture’ https://t.co/k8YHFgNB8T

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) August 24, 2022