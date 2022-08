Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν χθες Τετάρτη από πυρά αγνώστων στη βορειοδυτική Ουάσιγκτον, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία (φωτογραφία, επάνω, από το Twitter).

Η αστυνομία δέχθηκε κλήση γύρω στις 12:50 (τοπική ώρα) για πυροβολισμούς σε δύο διαφορετικά σημεία.

Αστυνομικοί που έσπευσαν εκεί βρήκαν δύο ανθρώπους να κείτονται νεκροί, ενώ τρεις τραυματίες αναζήτησαν ιατρική φροντίδα σε κοντινά νοσοκομεία.

