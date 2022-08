Αστυνομικοί συνέλαβαν ύποπτη (φωτογραφίες από το Twitter, @cbs46, επάνω, από κάμερες ασφαλείας και βίντεο, κάτω) στο διεθνές αεροδρόμιο της Ατλάντα, ύστερα από πολύωρη έρευνα για τους πυροβολισμούς στο κέντρο της πόλης που προκάλεσαν τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό τρίτου.

Ηταν στοχευμένη

Η αστυνομία της Ατλάντα εκτιμά ότι η επίθεση ήταν στοχευμένη κατά συγκεκριμένων προσώπων.

Ανταποκρινόμενοι σε κλήση για επεισόδιο με πυροβολισμούς, γύρω στις 13:45 (τοπική ώρα), αστυνομικοί εντόπισαν δύο ανθρώπους που είχαν δεχθεί πυρά σε κτιριακό συγκρότημα κοντά στην πλατεία Κόλονι.

#BREAKING Active shooter in Midtown #Atlanta near Colony Square. 3 people were shot. Stay safe if you’re in the area 🙏🏽 pic.twitter.com/ACapqo5p5b — ATL Uncensored – Atlanta News (@ATLUncensored) August 22, 2022

Ο ένας πέθανε και ο δεύτερος διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Αλλη μια κλήση



Η διαδρομή της ύποπτης γυναίκας από κάμερες ασφαλείας

Λίγο αργότερα, η αστυνομία έλαβε άλλη μια κλήση για πυροβολισμούς σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου. Σε πολυώροφο συγκρότημα γραφείων βρέθηκε το τρίτο θύμα.

🚨#BREAKING: Active shooter in downtown Atlanta with multiple people shot

⁰📌#Atlanta | #Georgia Right now Multiple authorities are responding to a active shooter in downtown Atlanta near Colony Square with multiple buildings on lockdown with three people have been shot pic.twitter.com/LCA2xesY03 — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) August 22, 2022

Ηταν βαριά τραυματισμένο και εξέπνευσε μετά τη διακομιδή του σε νοσοκομείο.

Οι πληροφορίες που συγκέντρωσε η αστυνομία έκαναν λόγο για γυναίκα, η οποία φέρεται να ευθύνεται για τη διπλή επίθεση.

«Τρέμαμε»

Η Τακουάντα Αλεξάντερ, 35χρονη μαγείρισσα που είχε μόλις μετακομίσει στην Ατλάντα, βρισκόταν στην πλατεία Κόλονι ελπίζοντας να βρει δουλειά σε κάποιο από τα εστιατόρια της περιοχής όταν άκουσε τις σειρήνες των περιπολικών.

APD warning residents to stay off the streets in Midtown after a triple shooting & suspect still out there. Specifically warning everyone located between 12th St and Peachtree St NE +15th St & W. Peachtree St NW. #BreakingNews #tripleshooting #Atlanta @FOX5Atlanta pic.twitter.com/PCsaCxJB4N — Brittany Edney (@BrittanyEdney) August 22, 2022

«Ηρθαν αστυνομικοί και μας είπαν να μπούμε όλοι μέσα», είπε. «Ακούγονταν σειρήνες και ελικόπτερα. Τρέμαμε. Ακούσαμε ότι πυροβολήθηκαν άνθρωποι», ανέφερε.

Police seen searching a taxi during the search for the suspect accused of shooting 3 people in #Atlanta near Colony Square. pic.twitter.com/64GY4xINvy — ATL Uncensored – Atlanta News (@ATLUncensored) August 22, 2022

Προτού εντοπιστεί η ύποπτη στο διεθνές αεροδρόμιο Χάρτσφιλντ-Τζάκσον της Ατλάντα και τεθεί υπό κράτηση, η αστυνομία είχε αποκλείσει πολλά οικοδομικά τετράγωνα, προτρέποντας τον κόσμο να αναζητήσει ασφαλές καταφύγιο.

Πηγή: ΑΠΕ