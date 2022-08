Η αστυνομία της Ατλάντα των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και δύο τραυματίστηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς, μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης.

Η αστυνομία πρόσθεσε ότι ένας ύποπτος τέθηκε υπό κράτηση μετά το περιστατικό αυτό.

Το ύποπτο πρόσωπο είναι γυναίκα, σύμφωνα με την αστυνομία.

Investigators are following up on all leads in an effort to locate the suspect.

Preliminary information indicates:

1. A total of three people have been shot.

2. One of the victims has died. Two were taken to the hospital for treatment (condition unknown at this time).

