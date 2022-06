Την αποθέωση βιώνει η Καμίλα Βάσκεζ, η δικηγόρος του Τζόνι Ντεπ που έγινε γνωστή στο ευρύτερο κοινό, μέσα από την πολύκροτη δικαστική διαμάχη που είχε ο ηθοποιός με την Άμπερ Χερντ. Για μια ακόμα μία φορά χαρακτηρίστηκε από το κοινό «γυναίκα θαύμα» καθώς έχει καταφέρει με τις πράξεις της να κερδίσει τον θαυμασμό όλων.

Ενώ πετούσε από το Λος Άντζελες με προορισμό τη Νέα Υόρκη, η Καμίλα Βάσκεζ κλήθηκε να αντιμετωπίσει μία επείγουσα κατάσταση, που καμία σχέση δεν έχει με τη νομική.

Johnny Depp’s attorney Camille Vasquez rushes to help passenger who collapsed during flight https://t.co/SPFtRF4HE9

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 24, 2022