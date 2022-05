Συναγερμός σήμανε στη Νέα Υόρκη ύστερα από πυροβολισμό στο μετρό. Όπως μεταδίδουν τα ξένα μέσα ενημέρωσης, ένας άντρας έχει πέσει νεκρός από την ένοπλη επίθεση. Την ίδια στιγμή αναζητείται ο δράστης.

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, το θύμα, που εκτιμάται ότι ήταν 46 ετών, πυροβολήθηκε στο στήθος λίγο προτού φτάσει η αμαξοστοιχία στο μετρό.

Η επίθεση σημειώθηκε το πρωί στο Μανχάταν, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά τα αίτια.

N/Q trains are running on the R line between DeKalb Av and Canal St in both directions while NYPD continues to conduct an investigation at Canal St.

Board N/Q trains on the upper level R platform on Canal St. https://t.co/6ul5r0KueB

— NYCT Subway. Wear a Mask. (@NYCTSubway) May 22, 2022