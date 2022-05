Ένα κομβόι λεωφορείων που μετέφερε περισσότερους από 170 αμάχους από τη Μαριούπολη έφτασε απόψε στην πόλη Ζαπορίζια, η οποία είναι υπό ουκρανικό έλεγχο, όπως ανέφεραν δημοσιογράφοι ξένων ειδησεογραφικών πρακτορείων.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, μεταξύ των ανθρώπων αυτών ήταν και περίπου 40 που απομακρύνθηκαν από το εργοστάσιο χάλυβα του Azovstal.

BREAKING: After weeks of living largely underground, over 170 civilians from Azovstal and Mariupol area have arrived in Zaporizhzhia.

This is the 3rd safe passage operation we’ve coordinated with @UN.

We’re deeply relieved we could help more civilians get to a safer place. pic.twitter.com/xVDw195VLn

— ICRC (@ICRC) May 8, 2022