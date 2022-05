Η Ουκρανία συνεχίζει να δίνει στη δημοσιότητα βίντεο από επιθέσεις που πραγματοποιεί κατά των ρωσικών δυνάμεων. Το νεότερο βίντεο είναι από την καταστροφή ελικοπτέρου που, όπως υποστηρίζει το Κίεβο, έγινε κοντά στο Φιδονήσι.

Η Ρωσία δεν έχει επιβεβαιώσει τη συγκεκριμένη επίθεση, ενώ δεν είναι ξεκάθαρο πότε πραγματοποιήθηκε καθώς δεν υπάρχει αναφορά σε ημερομηνία και ώρα.

Να σημειώσουμε ότι η Ουκρανία έδωσε και χθες βίντεο με επίθεση στη δημοσιότητα. Πιο συγκεκριμένα, παρουσίασε επίθεση που έγινε σε ρωσικό αποβατικό πλοίο.

The Ukrainian military published a video showing how they destroyed a Russian helicopter near the Zmiinyi (Snake) Island.

It is not clear when the attack took place.

Video: armyofukraine/Telegram pic.twitter.com/aqSgCWBjuf

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) May 8, 2022