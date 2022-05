Μια 27χρονη έγινε η πρώτη στρατιωτίνα της Ρωσίας που σκοτώνεται στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των «The Times», η Βαλεντίνα Γαλάτοβα σκοτώθηκε τον προηγούμενο μήνα σε επίθεση με όλμους κατά την πολιορκία της Μαριούπολης. Είχε γεννηθεί στη Σιβηρία το 1994 και είχε μετακομίσει στο Βορονέζ, περίπου 160 χλμ από τα σύνορα των δύο χωρών.

Η Γαλάτοβα σπούδαζε ψυχολογία στο Ντονέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας, και μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής εντάχθηκε στις δυνάμεις των αυτονομιστών που υποστηρίζει το Κρεμλίνο, υπηρετώντας ως νοσοκόμα/γιατρός μάχης.

Ρωσικά ΜΜΕ επιβεβαίωσαν τον θάνατό της μετά την ταφή της κοντά στο Βορονέζ. Ο σύζυγός της σκοτώθηκε κατά τις μάχες στο Ντονέτσκ πέρυσι. Είχαν έναν οκτάχρονο γιο, τον οποίο θα φροντίσει η μητέρα της.

Στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις υπηρετούν περίπου 41.000 γυναίκες στρατιωτικοί, αν και απαγορεύεται να υπηρετούν σε μάχιμους/πρώτης γραμμής ρόλους.

