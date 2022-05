Μια ρωσική ρουκέτα έπληξε την Δευτέρα μια στρατηγικής σημασίας γέφυρα στις εκβολές του Δνείστερου στην περιοχή της Οδησσού της νοτιοδυτικής Ουκρανίας, δήλωσαν οι τοπικές αρχές.

Η γέφυρα, η οποία έχει ήδη βομβαρδιστεί δύο φορές από τις ρωσικές δυνάμεις, παρέχει τη μοναδική οδική και σιδηροδρομική σύνδεση στο ουκρανικό έδαφος με ένα μεγάλο νότιο τμήμα της περιοχής της Οδησσού.

Σύμφωνα με τους Ρώσους, η συγκεκριμένη γέφυρα χρησιμοποιείται για τη μεταφορά όπλων από τη Δύση.

Ο Σέρχι Μπρατσούκ, εκπρόσωπος της περιφερειακής διοίκησης της Οδησσού, γνωστοποίησε το ρωσικό πλήγμα στο Telegram, χωρίς ωστόσο να παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες.

⚡️#Ukraine – 20220502 – #Zatoka, #Odesa Oblast – Smoke around 11.34 am as reported from an explosion.

Comment: the target is the same bridge over the #Dniester Estuary,the Russian invaders had attacked last month. pic.twitter.com/q50ho4n1Ew

