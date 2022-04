Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι η Βουλγαρία και η Πολωνία θα λαμβάνουν φυσικό αέριο από γειτονικές τους χώρες, μετά τη διακοπή της ροής από τη Ρωσία.

Επεσήμανε, δε, ότι η πληρωμή σε ρούβλια αποτελεί παραβίαση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Μόσχα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες, ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εργαστεί για να διασφαλίσει πως η απόφαση της ρωσικής εταιρείας φυσικού αερίου Gazprom να διακόψει τις προμήθειες στην Πολωνία και τη Βουλγαρία θα έχει τον μικρότερο δυνατό αντίκτυπο στους καταναλωτές.

«Η απάντησή μας θα είναι άμεση, ενωμένη και συντονισμένη. Πρώτον, θα διασφαλίσουμε ότι η απόφαση της Gazprom θα έχει τον μικρότερο δυνατό αντίκτυπο στους Ευρωπαίους καταναλωτές» τόνισε.

