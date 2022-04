Ο Ρώσος αντιπολιτευόμενος Βλαντίμιρ Κάρα-Μούρζα, σφοδρός επικριτής του Κρεμλίνου, τέθηκε σήμερα υπό προσωρινή κράτηση έως τον Ιούνιο, στο πλαίσιο μιας έρευνας για «ψευδείς πληροφορίες» σχετικά με τις επιχειρήσεις του στρατού στην Ουκρανία, σύμφωνα με τον δικηγόρο του.

Δικαστήριο της Μόσχας «αποφάσισε την κράτηση του Βλαντίμιρ Κάρα-Μούρζα έως τις 12 Ιουνίου», δήλωσε ο δικηγόρος Βάντιμ Προκόροφ σε ένα δελτίο τύπου που αναρτήθηκε στο Facebook.

Το δικαστήριο επιβεβαίωσε το μέτρο αυτό σε ένα δελτίο τύπου που δημοσίευσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Russia represses opposition politicians again

Vladimir Kara-Murza has been Russia’s leading opposition figure since the arrest of Navalny.

A criminal case was opened against politician for «fakes» about the Russian army. Today he was arrested. He faces up to 10 years in prison. pic.twitter.com/NkR1tare3J

— NEXTA (@nexta_tv) April 22, 2022