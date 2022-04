Εκρήξεις σημειώθηκαν χθες Τρίτη βράδυ στη μικρή πόλη Ραντέκιφ, 70 χιλιόμετρα μακριά από το Λβιβ, της μεγαλούπολης της δυτικής Ουκρανίας, ανέφερε ο Μαξίμ Κοζίτσκι, επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης σε ανάρτησή του στο Telegram, καλώντας τους κατοίκους να αναζητήσουν ασφαλές καταφύγιο (φωτογραφία αρχείου, επάνω, Reuters).

«Μέχρι αυτήν την ώρα, δεν έχουμε πληροφορίες για θύματα», σημείωσε.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων στο Λβιβ μετέδωσε ότι ήχησαν οι σειρήνες της αεράμυνας.



Μακριά από το μέτωπο των συγκρούσεων, το Λβιβ (και η δυτική Ουκρανία ευρύτερα) δεν γίνεται συχνά στόχος ρωσικών βομβαρδισμών από την έναρξη του πολέμου στις 24 Φεβρουαρίου.

Στις 26 Μαρτίου, το Λβιβ δέχτηκε ωστόσο σειρά ρωσικών πληγμάτων, δύο από τα οποία προκάλεσαν καταστροφές σε δεξαμενή καυσίμων και τον τραυματισμό πέντε ανθρώπων, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

