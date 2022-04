Το… τρένο που ονομάζεται Μπαρτσελόνα δε σταματάει πουθενά. Τελευταίο «θύμα»; Η Σεβίλλη του Γιούλεν Λοπετέγκι. Οι Ανδαλουσιανοί παραδόθηκαν στις ορέξεις των «μπλαουγκράνα», με την αρμάδα του Τσάβι να διευρύνει το αήττητο σερί της στα 14 ματς. Η τελευταία που είχε τη χαρά και την τύχη να ρίξει στο καναβάτσο την Μπάρτσα στο ισπανικό πρωτάθλημα ήταν η Μπέτις τη… μακρινή 4η Δεκέμβρη του 2021.

Με τον Πέδρι λοιπόν να… χορεύει διαδοχικά δύο παίκτες της Σεβίλλης και να στέλνει συστημένη την μπάλα στη γωνιά του Μπόνο, οι Καταλανοί έφτασαν στο πολύτιμο τρίποντο. Ο Τσάβι έχει μεταμορφώσει την Μπαρτσελόνα και έχει επαναφέρει στην Βαρκελώνη το μέταλλο του νικητή. Οι «μπλαουγκράνα» μοιάζουν ασταμάτητοι, με τον Ισπανό τεχνικό να συνεχίζει τα… μαγικά του.

The Xavi Hernández effect:

Αρχές Νοέμβρη και ο Τσάβι καταφθάνει στη Βαρκελώνη. Παραλαμβάνει στα χέρια του μια ομάδα… διαλυμένη και στο χείλος του γκρεμού. Το πέρασμα του Ρόναλντ Κούμαν ήταν άκρως καταστροφικό, με τον Ισπανό τεχνικό να καταφέρνει το… ακατόρθωτο μέσα σε λίγους μήνες. Από την 9η θέση και τους 18 πόντους, έχει ανεβάσει την Μπαρτσελόνα 2η και στους 57 βαθμούς! Οι «μπλαουγκράνα» τρέχουν φοβερό αήττητο σερί (14 ματς), καλύπτοντας με τον καλύτερο τρόπο το χαμένο έδαφος του νωθρού ξεκινήματος.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Bleacher Report Football (@brfootball)

Ουσιαστικά, ο νεαρός κόουτς έχει επαναφέρει την ελπίδα στην Βαρκελώνη. Σε κάθε ματς, η Μπαρτσελόνα παραδίδει δωρεάν μαθήματα ποδοσφαίρου και με τον Τσάβι στην άκρη του πάγκου, βάζει πλώρη για την κατάκτηση του Europa League και την κατάληψη της 2ης θέσης στη La Liga.

Barcelona were in 9th place the day Xavi was hired. Five months later, he has his team all the way up in 2nd place playing inspired football. La Xavineta 🚍 pic.twitter.com/YKS1EfH24M — ESPN FC (@ESPNFC) April 3, 2022

Barcelona have taken 29 points from a possible 33 in La Liga since the beginning of 2022. 11 matches, 9 wins, 2 draws, 0 defeats. The Xavi Hernández effect.#ForçaBarça Amazing stuff#XaviBall pic.twitter.com/V2ZZsuJ2Li — Newmann Wealth (@Mhoni_Hiyst) April 3, 2022

Οι Καταλανοί βρίσκονται σε εξαιρετικό φεγγάρι, με τον Τσάβι να δίνει τα… κλειδιά στον Πέδρι. Ο 19χρονος άσος είναι το next best thing του ισπανικού ποδοσφαίρου και φροντίζει να το αποδεικνύει συνεχώς. Τρανό παράδειγμα το αδιανόητο γκολ στη Σεβίλλη. Δυο παίκτες για… χόρτα και η μπάλα στο πλεκτό. Ο μικρός «μαγός» πετάει στα χέρια του Τσάβι, έχοντας μετατραπεί σε αγαπημένο παιδί της εξέδρας.

«Είναι ήδη ηγέτης. Θέλει να έχει τη μπάλα και να έχει τον έλεγχο στα παιχνίδια. Γι’ αυτό ξαναλέω ότι μου θυμίζει τον Ινιέστα ο τρόπος που αγωνίζεται», δήλωσε ο τεχνικός της Μπάρτσα για τον Πέδρι. Του έβγαλε το.. καπέλο με ένα κοπλιμέντο που δύσκολα βρίσκει αποδέκτη στις μέρες μας.

Xavi: «Pedri is a leader already. There are different kinds of leadership. For Pedri, he is the leader that always wants to have the ball. That’s why he reminds me of Iniesta.» pic.twitter.com/jjlGxxeHwM — Barça Universal (@BarcaUniversal) April 3, 2022

Η Μπαρτσελόνα έχει μετατραπεί σε ομάδα refuse to lose, με τον έξαλλο πανηγυρισμό του Τσάβι να μαρτυρά πολλά για το κλίμα που επικρατεί στη Βαρκελώνη. Τρέλα και παράνοια από τον 42χρονο κόουτς στη θέα του απίθανου τέρματος από τον Πέδρι. Τα σύννεφα έχουν απομακρυνθεί εδώ και καιρό και το μέλλον μοιάζει ακόμα πιο λαμπρό για τους «μπλαουγκράνα».

Βεβαίως, ξεχωριστή μνεία θα πρέπει να γίνει και στην ολική… μεταμόρφωση του Ουσμάν Ντεμπελέ. Ο Τσάβι έχει βάλει στην εξίσωση της Μπαρτσελόνα τον νεαρό, με τον Γάλλο να απολαμβάνει ξανά το ποδόσφαιρο. «Μπορεί να γίνει ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο στη θέση του», είχε δηλώσει στις 8 Νοεμβρίου ο Καταλανός τεχνικός. Πολλοί γέλασαν με αυτή την τοποθέτηση, αλλά ο 42χρονος ήξερε τι έκανε. Το αποτέλεσμα; Ο Γάλλος εξτρέμ μετράει 10 ασίστ στα 13 ματς της La Liga από τότε.

Ο άσος των Μπλαουγκράνα βρίσκεται στη 2η θέση της σχετικής κατηγορίας στο ισπανικό πρωτάθλημα, πίσω μόνο από τον φοβερό και τρομερό, Καρίμ Μπενζεμά (11).

📊| Dembele is La Liga’s second top assister. Xavi made him a completely different player in a few months. #fcblive 🅰️🔝🦟 pic.twitter.com/HCbbhnLSzt — BarçaTimes (@BarcaTimes) April 3, 2022

I’ve never seen Dembélé this motivated man. Xavi has unlocked something inside of him that he didn’t even know existed. pic.twitter.com/28BDU0twEq — F4ST (@F4STFATI) April 3, 2022

O Ντεμπελέ βρίσκεται στα… καλύτερά του και είναι χαρακτηριστικό πως μέσα στο 2022 κανένας άλλος ποδοσφαιριστής στα πέντε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, δεν έχει σερβίρει περισσότερα γκολ από τον Γάλλο.

⚠️ | QUICK STAT Following his assist to Pedri, Ousmane Dembélé has now provided 8 league assists in 2022 – no one else in the top 5 leagues has more than 6 assists since 1 January. He’s also created the joint-most big chances (8) in the top 5 leagues this year.#BarcaSevilla pic.twitter.com/C8cKnxlhPY — SofaScore (@SofaScoreINT) April 3, 2022

Ο Τσάβι έχει βάλει φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του στην Μπαρτσελόνα, με τον Ισπανό τεχνικό να κρατά χαμηλά την μπάλα. «Εκτιμώ τα λόγια του Λοπετέγκι, αλλά δεν είμαστε η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη. Δεν είμαστε καν στο Champions League. Παίζουμε καλά και παίρνουμε καλά αποτελέσματα, αλλά η πραγματικότητα μας είναι διαφορετική σήμερα».

Xavi: «I appreciate Lopetegui’s words, but we are not the best team in Europe. We’re not even in the Champions League. We’re playing well and getting good results, but our reality is different today.» pic.twitter.com/8Axqj6Sn4r — Barça Universal (@BarcaUniversal) April 3, 2022

Οι… ύμνοι προς το πρόσωπο του Τσάβι αποτελούν πλέον καθημερινό φαινόμενο. Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, ο 42χρονος τεχνικός έχει καταφέρει να παρουσιάσει μια Μπαρτσελόνα βγαλμένη από την… παλιά έκδοση. Οι «μπλαουγκράνα» βρίσκονται σε flight mode και άπαντες ανυπομονούν για τη συνέχεια.