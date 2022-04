Πρωτοσέλιδο σε πολλά ξένα ΜΜΕ έγινε η θηριωδία κατά των αμάχων στην Μπούκα της Ουκρανίας από ρωσικά στρατεύματα.

Οι εικόνες που έκαναν τον γύρω του κόσμου αποδεικνύουν τη φρίκη που σημειώθηκε σε προάστιο του Κιέβου, ενώ υπάρχουν ντοκουμέντα που παραπέμπουν σε συνοπτικές εκτελέσεις αμάχων και μαζικούς τάφους.

Ο διεθνής Τύπος δεν θα μπορούσε να αφήσει ασχολίαστες τόσο τα εγκλήματα πολέμου που σημειώθηκαν από τα ρωσικά στρατεύματα, όσο και την στάση της Μόσχα, η οποία κάνει λόγο για «παραγγελία» των ΗΠΑ.

«Τρόμος στη Μπούτσα: H Ρωσία κατηγορείται για βασανιστήρια και σφαγή αμάχων», είναι ο πρωτοσέλιδος τίτλος της βρετανικής εφημερίδας Guardian ενώ για την εφημερίδα «Independent» το καθεστώς Πούτιν διέπραξε ένα τρομερό έγκλημα πολέμου.

— The Guardian (@guardian) April 3, 2022

Guardian front page, Monday 4 April 2022: Horror in Bucha: Russia accused of torture and massacre of civilians pic.twitter.com/fX9dt4GSGD

Υπό τον πηχυαίο τίτλο, «Γενοκτονία», η εφημερίδα «Τhe Mirror» αποτυπώνει τη φρίκη στη Μπούκα με το φακό να εστιάζει στις σορούς που είναι πεταμένες στους δρόμους της πόλης. Για την εφημερίδα «Metro», «oι θηριωδίες του Πούτιν στην Ουκρανία είναι χειρότερες και από αυτές της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος».

🗞 The front page of tomorrow’s Daily Telegraph:

‘Allies want Putin to face justice for war atrocities’#TomorrowsPapersToday

Sign up for the Front Page newsletterhttps://t.co/x8AV4Oomry pic.twitter.com/iXPHQhbcU3

— The Telegraph (@Telegraph) April 3, 2022