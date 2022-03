Μπορεί να μην έχουν αποδείξεις, ωστόσο δεν είναι λίγοι οι χρήστες του διαδικτύου που επιμένουν πως ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν βγαίνει στους δρόμους του Κιέβου όπως φαίνεται, αλλά από green room.

He went from doing videos outside…to the green room. Liquid courage is on low. pic.twitter.com/NImCJYXd7r

Οι περισσότεροι χρήστες του διαδικτύου βασίζονται στο γεγονός πως δεν φαίνεται καθόλου η σκιά του ουκρανού προέδρου στο έδαφος με αποτέλεσμα να θεωρούν πως πίσω του το φόντο είναι τεχνολογικά παραποιημένο.

Προφανώς κάτι τέτοιο δεν έχει αποδειχθεί από ειδικούς στην τεχνολογία, ωστόσο οι παρακάτω εικόνες έκαναν τους χρήστες του Twitter να αναρωτηθούν.

Zelensky incredibly likely not in Kiev now. This looks like a green screen. https://t.co/DRzHEjbhWD

Άλλα βίντεο με τον ουκρανό πρόεδρο στους δρόμους του Κιέβου

⚡️Ukraine’s Zelensky posts a new video of himself and his team outside the presidential administration in Kyiv’s government quarter after rumors in Russian media that he’d fled. “We are here. We are in Kyiv. We are defending Ukraine.” pic.twitter.com/bgHyrsbVFs

— Christopher Miller (@ChristopherJM) February 25, 2022