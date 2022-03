Δεν έχει τέλος ο πόλεμος προπαγάνδας από την πλευρά της Ρωσίας.

Όπως δημοσιεύει το βρετανικό μέσο The Sun το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δημοσίευσε ένα βίντεο το οποίο μπορεί να εκληφθεί και ως μήνυμα προς τη Δύση και το οποίο είναι στην κατεύθυνση «αν εμπλακείτε στον πόλεμο με την Ουκρανία θα ζήσετε καταστάσεις που δεν τις έχετε φανταστεί».

Το βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα το κανάλι TV Zvezda της Ρωσίας, το οποίο ανήκει στο ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Ένα βίντεο για τα «μυστικά χαρακτηριστικά του ρωσικού υπερηχητικού πυρηνικού πυραύλου Zircon».

Τα πλάνα που είναι μονταρισμένα από διάφορες λήψεις δείχνουν τον «ασταμάτητο» πύραυλο Zircon των 9 mach να εκτοξεύεται από τη φρεγάτα Admiral Gorshkov στη Λευκή Θάλασσα.

Ο Zircon τέθηκε σε λειτουργία εσπευσμένα φέτος με τον Πούτιν να δίνει το «παρών» στις δομικές.

«Θα καταλάβετε την εκτόξευσή αφού σας έχει χτυπήσει»

Μάλιστα οι Ρώσοι ειδικοί τονίζουν ότι τέτοιον πύραυλο δεν διαθέτει η Δύση: «Η ταχύτητα του υπερηχητικού πυραύλου Zircon είναι τόσο υψηλή που εμποδίζει το σύστημα αεράμυνας του αντιπάλου να ανιχνεύσει έγκαιρα την πρόσκρουσή του. Στην πραγματικότητα, η εκτόξευση του θα γίνει γνωστή μόνο αφού χτυπηθεί ο στόχος» αναφέρουν οι ρωσικές πηγές.

Ο πύραυλος Zircon έχει επίσης «μεταβλητή τροχιά» για να αποφευχθεί ο εντοπισμός του: «Κανείς δεν θα δει την εκτόξευση του πυραύλου ή την πτήση του. Θα τον δουν μόνο όταν ο πύραυλος χτυπήσει τον στόχο», είπε ο διοικητής της φρεγάτας, πρώτος κυβερνήτης Igor Krokhmal.

Πάντως παρά το γεγονός πως το βίντεο κυκλοφόρησε πρόσφατα, πολλοί πιστεύουν ότι χρονολογείται από τον περασμένο Δεκέμβριο και πιθανώς είχε εσκεμμένα κρατηθεί για να βγει αργότερα, ενδεχομένως για να εξυπηρετήσει τους προπαγανδιστικούς σκοπούς της Μόσχας.

Ο πύραυλος Zircon «χαιρετίστηκε» από την κρατικά ελεγχόμενη τηλεόραση της Μόσχας ως το όπλο «επιλογής του Πούτιν» με το οποίο μπορεί να εξαφανίσει αμερικανικές πόλεις σε περίπτωση πυρηνικής σύγκρουσης. Μάλιστα όπως ανέφερε η Sun «μπορεί να διαλύσει το Λονδίνο σε 5 λεπτά».

Russia releases footage of 7,000mph hypersonic nuke missile that could hit London in five minutes pic.twitter.com/2TQdv9dZkp

— The Sun (@TheSun) March 14, 2022