Ο Pierre Zakrzewski, ένας βετεράνος εικονολήπτης του Fox News, ο οποίος τραυματίστηκε μαζί με τον δημοσιογράφο Benjamin Hall του Fox News τη Δευτέρα, πέθανε αφού χτυπήθηκε από ρωσικά πυρά έξω από το Κίεβο. Την είδηση μετέδωσε και το Fox News…

«Με μεγάλη θλίψη μοιραζόμαστε τα νέα σχετικά με τον αγαπημένο μας συνεργάτη, Pierre Zakrzewski. Ο Pierre άφησε την τελευταία του πνοή έξω από το Κίεβο της Ουκρανίας» δήλωσε η επικεφαλής του δικτύου, η Suzanne Scott.

«Ο Pierre φωτογράφιζε εμπόλεμες ζώνες, είχε καλύψει όλα σχεδόν τα γεγονότα από το Ιράκ μέχρι το Αφγανιστάν και τη Συρία κατά τη διάρκεια της μακράς του θητείας. Το πάθος και το ταλέντο του ήταν απαράμιλλα», συμπλήρωσε.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του καναλιού, ο Zakrzewski έπαιξε πέρυσι καθοριστικό ρόλο στο να βγουν από το Αφγανιστάν οι Αφγανοί ανεξάρτητοι συνεργάτες και οι οικογένειές τους, μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ.

Μάλιστα, για τον λόγο αυτό του απονεμήθηκε το βραβείο του «αφανούς ήρωα» στα ετήσια βραβεία Spotlight Awards των εργαζομένων.

John Roberts reports that «a Fox News journalist has been injured while newsgathering outside of Kyiv.»pic.twitter.com/UPJ5KxuQHN

— PoliticsVideoChannel (@politvidchannel) March 14, 2022