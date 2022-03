Νεκρός στον πόλεμο της Ουκρανίας έπεσε ο εικονολήπτης του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου Fox News.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Pierre Zakrzewski έπεσε νεκρός από πυρά που δέχτηκε το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε, κοντά στο Κίεβο.

BREAKING: Fox News cameraman Pierre Zakrzewski dies after team’s vehicle was hit near Kyiv

