Συνεχίζεται η πολιορκία των μεγάλων πόλεων της Ουκρανίας, ιδιαίτερα στο Κίεβο, το Χάρκοβο και τη Μαριούπολη, ενώ υπάρχουν αναφορές για εκρήξεις ακόμα και στην Οδησσό που φαίνεται να είναι ο επόμενος μεγάλος στόχος του ρωσικού στρατού.

Right now, Ukr air defense missiles are working over Odessa. pic.twitter.com/bnbPp75Rzj

Όπως αναφέρουν τόσο τα διεθνή όσο και τα ουκρανικά Μέσα, η αντίσταση του ουκρανικού στρατού συνεχίζεται, ενώ στη δημοσιότητα ήρθε βίντεο όπου φαίνεται να υπάρχει πτώση εχθρικού αεροσκάφους κοντά στο Κίεβο.

A shot-down airplane is on fire near #Kyiv . pic.twitter.com/9VyI2IaOOT

Νωρίτερα, έγινε γνωστό ότι οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επίθεση σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο Ζιτόμιρ, πόλη στα δυτικά του Κιέβου.

Video of a missile hitting an oil depot in #Zhytomyr region. pic.twitter.com/2YOGlUCNps

Report from #Kharkiv, east #Ukraine, by @AJEnglish @stratfordch. Terrible devastation in a once vibrant city of 1.5 million. #Russia is destroying Ukraine’s biggest Russian-speaking city.

Putin is a war criminal. And must be tried for his crimes.

pic.twitter.com/ylOe2r8hbY

— Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) March 7, 2022