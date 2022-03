Σάλο προκαλεί η δήλωση του Αμερικανού γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκρέιαμ που κάλεσε τους πολίτες της Ρωσίας να δολοφονήσουν τον Βλαντιμίρ Πούτιν, γιατί όπως είπε έτσι θα τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ ζήτησε χθες Πέμπτη από «κάποιον στη Ρωσία» να δολοφονήσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και να προσφέρει «μια μεγάλη υπηρεσία» στη Ρωσία και τον υπόλοιπο κόσμο.

Αρχικά ο Γκρέιαμ, ένας Ρεπουμπλικάνος, έκανε αυτή την πρόταση στη διάρκεια εμφάνισής του στην εκπομπή του Σον Χάνιτι στο Fox News.

Επανέλαβε το σχόλιό του με μια σειρά αναρτήσεων στο Twitter, κάνοντας μια αναφορά τόσο στον Βρούτο, που πρόδωσε τον Ρωμαίο αυτοκράτορα Ιούλιο Καίσαρα, όσο και στην αποτυχημένη προσπάθεια δολοφονίας του Αδόλφου Χίτλερ το 1944 από τον Γερμανό αξιωματικό Κλάους φον Στάουφενμπεργκ.

«Υπάρχει ένας Βρούτος στη Ρωσία; Υπάρχει ένας πιο επιτυχημένος συνταγματάρχης Στάουφενμπεργκ στον ρωσικό στρατό;», διερωτήθηκε.

«Ο μόνος τρόπος να τερματιστεί αυτό είναι κάποιος στη Ρωσία να δολοφονήσει αυτόν τον τύπο. Θα προσέφερε μεγάλη υπηρεσία στην πατρίδα του και στον κόσμο», πρόσθεσε ο Αμερικανός γερουσιαστής.

Ο Γκρέιαμ, στενός σύμμαχος του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, κατέθεσε την Παρασκευή πρόταση για την καταδίκη του Ρώσου προέδρου και των επικεφαλής του ρωσικού στρατού, τους οποίους κατηγόρησε ότι διαπράττουν «εγκλήματα πολέμου» και «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας».

Is there a Brutus in Russia? Is there a more successful Colonel Stauffenberg in the Russian military?

The only way this ends is for somebody in Russia to take this guy out.

You would be doing your country – and the world – a great service.

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) March 4, 2022