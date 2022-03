Περίπου 350.000 άνθρωποι έχουν εισέλθει στη χώρα του από την Ουκρανία από την έναρξη της ρωσικής εισβολής την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών της Πολωνίας.

«Τις τελευταίες 24 ώρες, 100.000 άνθρωποι πέρασαν τα πολωνο-ουκρανικά σύνορα», δήλωσε ο Maciej Wasik στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο Polskie Radio 1.

«Συνολικά, από την Πέμπτη, έχουν ήδη καταγραφεί 350.000 πρόσφυγες».

Την ίδια οι ανθρώπινες ιστορίες των ανθρώπων που πήραν τον δρόμο προς το άγνωστο για να σωθούν δεν έχουν τέλος.

Όπως αναφέρει στο παρακάτω βίντεο, η φοιτήτρια φαρμακευτικής Amira σχεδιάζει να πάει μαζί με τη γάτα της, την Simba, στο Μαρόκο και στη συνέχεια να επιστρέψει στην Ουκρανία όταν θα είναι πιο ασφαλής.

Many Ukrainian and foreigners have crossed the border from Ukraine to Poland as the Russian invasion continues.

Pharmacy student Amira plans to take her cat Simba home to Morocco and then return to Ukraine when it is safer.

