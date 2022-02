«Ο Βλαντιμίρ Πούτιν αποτυγχάνει στους στόχους του μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και έχει ήδη χάσει περισσότερους από 450 στρατιωτικούς» σύμφωνα με τον Βρετανό υπ. Άμυνας, Μπεν Γουάλας.

Εμφανιζόμενος στο Sky News μόλις 24 ώρες αφότου η Ρωσία ξεκίνησε μια πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία, ο υπουργός είπε: «Η εκτίμησή μας από σήμερα το πρωί είναι ότι η Ρωσία δεν έχει αναλάβει κανέναν από τους κύριους στόχους της. Στην πραγματικότητα, ξεπερνά το προσδοκώμενο χρονοδιάγραμμά της».

»»Έχουν χάσει πάνω από 450 άτομα προσωπικό και ένα από τα σημαντικά αεροδρόμια που προσπαθούσαν να καταλάβουν με την ελίτ τους απέτυχε να καταληφθεί και στην πραγματικότητα οι Ουκρανοί το πήραν πίσω», είπε.

BREAKING- Russia has already lost more than 450 personnel in Ukraine invasion, UK estimates, according to defence minister Wallace

— Phil Stewart (@phildstewart) February 25, 2022