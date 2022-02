Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον βιώσε μεγάλες στιγμές στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όντας ο πιο πετυχημένος προπονητής στην ιστορία των «κόκκινων διάβολων». Ωστόσο πριν γράψει την δική του ιστορία με την Γιουνάιτεντ ο Σκωτσέζος τεχνικός έζησε μεγάλες επιτυχίες με την Αμπερντίν, η οποία του έκανε την ύψιστη τιμή.

Πιο συγκεκριμένα ο Σερ Άλεξ βρέθηκε στο γήπεδο της Αμπερντίν έκει όπου έχει δημιουργηθεί άγαλμα προς τιμήν του, σε μια πολύ δημοφιλή πόζα με τα χέρια υψωμένα σε πανηγυρισμό από στιγμή του παρελθόντος του Σκωτσέζου θρύλου.

Με το χαμόγελο στα χείλη ο μυθικός πρώην προπονητής τράβηξε το σεντόνι και παρουσίασε το έργο τέχνης, με το οποίο η Αμπερντίν αποφάσισε να τον τιμήσει για τα 3 πρωταθλήματα, τα 4 Κύπελλα, το 1 Λιγκ Καπ, το 1 Κύπελλο Κυπελλούχων και το 1 Super Cup Ευρώπης.

❤️ Our greatest ever manager, Sir Alex Ferguson, receives a standing ovation as he returns to Pittodrie. #StandFree | #SAFHomecoming pic.twitter.com/cEMCwggjNl

— Aberdeen FC (@AberdeenFC) February 25, 2022