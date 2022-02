Μητέρα για πρώτη φορά έγινε η Τζένιφερ Λόρενς, όπως μετέδωσε αποκλειστικά το TMZ.

Η διάσημη ηθοποιός έφερε πρόσφατα στον κόσμο το πρώτο της παιδί, καρπό του έρωτά της με τον Cooke Maroney. Όπως δεν έχει γίνει γνωστή η ακριβής ημερομηνία που η Τζένιφερ Λόρενς γέννησε, έτσι δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό και το φύλο του μωρού.

Οι φήμες ότι η 31χρονη ηθοποιός είναι έγκυος ξεκίνησαν το περασμένο καλοκαίρι, όταν κυκλοφόρησαν τα πρώτα στιγμιότυπα.

Η Τζένιφερ Λόρενς και ο Cooke Maroney παντρεύτηκαν το 2019 στο Rhode Island.

Jennifer Lawrence is a first-time mother after giving birth to her kid with Cooke Maroney. https://t.co/AVJZ3XwWwx

— TMZ (@TMZ) February 24, 2022