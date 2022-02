Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει ήδη ξεκινήσει και επομένως η Βρετανία θα επιβάλει κυρώσεις στη Μόσχα, δήλωσε σήμερα βρετανός υπουργός καθώς ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον προήδρευσε έκτακτης συνεδρίασης για τη διαχείριση της ουκρανικής κρίσης.

Οι ενέργειες του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία δείχνουν ότι έχει επιλέξει την αντιπαράθεση με τη Δύση αντί του διαλόγου.

«Πάντα προτιμούσαμε τον διάλογο και ακόμη το κάνουμε, αλλά είναι σαφές από τις ενέργειες του Πούτιν ότι εκείνος έχει επιλέξει την αντιπαράθεση αντί του διαλόγου», σχολίασε ο βρετανός υπουργός στο BBC TV.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε την ανάπτυξη στρατευμάτων στις δύο αποσχισθείσες περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας, αφού προηγουμένως αναγνώρισε την ανεξαρτησία τους χθες, κλιμακώνοντας την κρίση, η οποία κατά τη Δύση κινδυνεύει να εξελιχθεί σε γενικευμένο πόλεμο.

«Μπορεί κάποιος να συμπεράνει ότι η εισβολή στην Ουκρανία έχει ξεκινήσει. Οι Ρώσοι, ο πρόεδρος Πούτιν, έχει αποφασίσει να επιτεθεί στην εθνική κυριαρχία της Ουκρανίας και στην εδαφική της ακεραιότητα», είπε ο βρετανός υπουργός Υγείας Σάτζιντ Τζάβιντ στο Sky News.

Sajid Javid says “the invasion of Ukraine has begun” which goes further than international allies as tanks roll over the border. (Yes, soldiers have been there for eight years)

— Jessica Elgot (@jessicaelgot) February 22, 2022