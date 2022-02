Η Ουκρανία είναι προετοιμασμένη για όλα τα σενάρια, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα ερωτηθείς αν συμφωνεί με την εκτίμηση του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει αποφασίσει να εισβάλει.

«Προετοιμαζόμαστε για κάθε πιθανό σενάριο», είπε ο Κουλέμπα από τη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια.

Όπως είπε ο Κουλέμπα, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Αμερικανό ομόλογό του Άντονι Μπλίνκεν στη Διάσκεψη, η Ουκρανία και οι ΗΠΑ θα καταβάλλουν κάθε διπλωματική προσπάθεια για να προστατεύσουν την Ουκρανία.

«Ευγνώμων στον @Υπουργό Μπλίνκεν για τα επιπλέον δεδομένα και αξιολογήσεις που μας κοινοποίησε για τα επιθετικά σχέδια της Ρωσίας. Η Ουκρανία σήμερα είναι ακόμη καλύτερα προετοιμασμένη για κάθε περαιτέρω σενάριο. Η ουκρανική και η αμερικανική διπλωματία θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την προστασία της Ουκρανίας. Οι ΗΠΑ στέκονται αποφασιστικά στο πλευρό της Ουκρανίας», έγραψε στο Twitter ο Κουλέμπα.

Grateful to @SecBlinken for sharing additional data and assessments on Russia’s aggressive plans. Ukraine is now even better prepared for any further scenarios. Ukrainian and American diplomacy will spare no effort to protect Ukraine. The U.S. stands by Ukraine resolutely. pic.twitter.com/FZD7TrBOyb

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 19, 2022