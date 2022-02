Στην απόφασή του να ξεκινήσει να γράφει ένα βιβλίο, το οποίο θα περιλαμβάνει τα βήματα για να αποφευχθούν μελλοντικές πανδημίες, αναφέρθηκε εκ νέου, ο Bill Gates, o οποίος έχει μάθει πολλά από τα δύο χρόνια του κοροναϊού όπως ισχυρίζεται.

Το βιβλίο »How To Prevent the Next Pandemic» πρόκειται να κυκλοφορήσει τον Μάιο, και περιλαμβάνει τα βήματα που πρέπει να γίνουν για να αποφευχθούν μελλοντικές πανδημίες και φέρνει σαν κίνητρο το ότι πλέον ξέρουμε τι μπορεί να φέρει μια πανδημία. «Τώρα ο κόσμος καταλαβαίνει πόσο σοβαρά θα πρέπει να παίρνουμε τις πανδημίες. Κανένας δεν χρειάζεται να πειστεί ότι μία μεταδοτική ασθένεια μπορεί να σκοτώσει εκατομμύρια ανθρώπους ή να σταματήσει την παγκόσμια οικονομία. Αν κάνουμε τις σωστές επιλογές και επενδύσεις, μπορούμε να κάνουμε την Covid-19 την τελευταία πανδημία» τονίζει.

«Πιστεύω ότι ο κοροναϊός μπορεί να είναι η τελευταία πανδημία»

«Πιστεύω ότι η Covid-19 μπορεί να είναι η τελευταία πανδημία. Ξέρω ότι ίσως είναι δύσκολο να το πιστέψει κανείς, ενώ προσπαθούμε ακόμη να θέσουμε υπό έλεγχο τον κοροναϊό. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν προκαλέσει απίστευτες δυσκολίες σε όλο τον κόσμο και δεν είναι εύκολο να νιώθεις αισιόδοξος όταν έχεις υποστεί την ταλαιπωρία που τόσοι πολλοί άνθρωποι έχουν βιώσει» έγραψε ο δισεκατομμυριούχος σε κείμενο που δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του και καταλήγει «Δεν μπορώ παρά να σκεφτώ: Δεν χρειάζεται να το ξανακάνουμε αυτό», ανέφερε σύμφωνα με πληροφορίες του must.com.

Όπως γράφει ο Gates, ο κόσμος πρέπει να κάνει προτεραιότητά του την εξάλειψη των πανδημιών. «Έμαθα πολλά σε αυτή τη διαδικασία, τόσο για αυτή την πανδημία όσο και για το πώς θα σταματήσουμε την επόμενη και θέλω να μοιραστώ αυτά που έμαθα. Οπότε, άρχισα να γράφω ένα βιβλίο για το πώς μπορούμε να σιγουρευτούμε ότι κανένας δεν θα υποφέρει εξαιτίας μιας πανδημίας ποτέ ξανά» συμπληρώνει.