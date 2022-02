Η αμερικανίδα βουλεύτρια Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν (φωτογραφία του Reuters, επάνω, με μάσκα «λογοκριμένη», από παλαιότερη «παράσταση» διαμαρτυρίας), που συνηθίζει να προκαλεί διαμάχες, βρέθηκε χθες Τετάρτη αντιμέτωπη με κύμα λοιδοριών, ιδίως στο Διαδίκτυο, αφού χρησιμοποίησε τη λέξη «γκασπάτσο» αντί για «γκεστάπο», καταγγέλλοντας τις αστυνομικές μεθόδους που εφαρμόζει, κατ’ αυτήν, η δημοκρατική πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόσι.

Παρεμβαίνοντας το βράδυ της Τρίτης στο άκρως συντηρητικό τηλεοπτικό δίκτυο One America News, η αιρετή που εκπροσωπεί την Τζόρτζια παρομοίασε τις φυλακές όπου κλείστηκαν κατηγορούμενοι για την επίθεση στο ομοσπονδιακό Καπιτώλιο την 6η Ιανουαρίου 2021 με «γκουλάγκ» και κατήγγειλε την «αστυνομία γκασπάτσο της Νάνσι Πελόσι, που κατασκοπεύει τα μέλη του Κογκρέσου».

Το γεγονός ότι μπέρδεψε την επίφοβη μυστική αστυνομία του 3ου Ράιχ με την ισπανική σούπα προκάλεσε θυμηδία σε αρκετούς χρήστες ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης και προσωπικότητες.

Ανάμεσα σε αυτές τις τελευταίες είναι ο ισπανός σεφ Χοσέ Αντρές, γνωστός διότι έκανε ακόμη πιο δημοφιλή τα τάπας στις ΗΠΑ: παρότρυνε τη ρεπουμπλικανή βουλεύτρια να πάει να δοκιμάσει ένα πιάτο αυτής της σούπας σε κάποιο από τα εστιατόριά του στην Ουάσιγκτον.

Dear @RepMTG the Gazpacho police was created by me in 1993 to make sure that no one will add Tabasco or jalalpeño or strange things to my beloved soup! Please don’t blame anybody else but me…stop by for a glass anytime. Don’t forget your mask and vaccination card!😜 https://t.co/srhSZXWv6L

— José Andrés (@chefjoseandres) February 9, 2022