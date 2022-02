Σήμερα πραγματοποιήθηκε η τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Πεκίνο, με τον Βλαντίμιρ Πούτιν να στέλνει μήνυμα με μια κίνησή του που έγινε viral και προκάλεσε πλήθος από σχόλια στα social media.

Πιο συγκεκριμένα, τον γύρο του internet έχει κάνει ένα συγκεκριμένο στιγμιότυπο από την τελετή έναρξης στο Ολυμπιακό Στάδιο του Πεκίνου, στο οποίο διακρίνεται ο Ρώσος πρόεδρος να «κοιμάται» την ώρα που περνούν από μπροστά του οι Ουκρανοί αθλητές.

Όπως μπορείτε να δείτε, ο Ρώσος πρόεδρος κάθεται στην θέση του με σταυρωμένα τα χέρια, έχοντας κλειστά τα μάτια του, ενώ μερικά δευτερόλεπτα μετά «ξυπνάει» και συνεχίζει να παρακολουθεί κανονικά την τελετή έναρξης.

Η συμβολική αυτή κίνηση του Πούτιν ήρθε την ώρα που οι σχέσεις ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία είναι κάτι παραπάνω από τεταμένες.

JUST IN 🚨 Putin dozes off and appears to sleep as the Ukraine team passes by. #Olympics #Olympics2022 #Putin #Ukraine pic.twitter.com/bS5niyhsIr

— Z News Hub (@Z_NewsHub) February 4, 2022