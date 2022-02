Αποκλείουν με διαδηλώσεις δρόμους, σχολεία και εμβολιαστικά κέντρα.

Επιδίδουν έγγραφα χωρίς νομική βάση, για ποινική δίωξη βάσει του «κοινού δικαίου» γιατρών, νοσηλευτών, αστυνομικών ή και πολιτικών, κατηγορώντας τους για «εγκλήματα» με τον εμβολιασμό του πληθυσμού κατά του κοροναϊού και την επιβολή περιοριστικών μέτρων λόγω πανδημίας.

Έχουν κάνει μέχρι και εφόδους σε ΜΕΘ για να «σώσουν» ασθενείς με COVID-19, συχνά με τραγική κατάληξη.

Πρόκειται για τους αυτοαποκαλούμενους «κυρίαρχους πολίτες», γνωστούς και ως «SovCits» από το αγγλικό ακρωνύμιο τους. Μέλη ενός παραβατικού κινήματος, θεωρούν εαυτούς υπεράνω όλων των νόμων: ομοσπονδιακών, πολιτειακών και τοπικών.

Οι «ρίζες» των «κυρίαρχων πολιτών» εντοπίζονται σε εξτρεμιστικές ομάδες και ακροδεξιές πολιτοφυλακές στις ΗΠΑ, που εδώ και χρόνια αμφισβητούν όλους τους θεσμούς και κάθε πτυχή της κυβερνητικής πολιτικής.

Τώρα, μεσούσης της πανδημίας, αποκτούν μιμητές σε διάφορα σημεία του πλανήτη -από τη Βρετανία, έως την Αυστραλία και τον Καναδά- βρίσκοντας πρόσφορο έδαφος στις τάξεις φανατικών αντιεμβολιαστών και αρνητών του κοροναϊού.

Πλέον, έχουν κατακλύσει στο Διαδίκτυο και τα social media όχι απλά με παραπληροφόρηση για την πανδημία, αλλά και με μηνύματα υποκίνησης μίσους και βίας.

Μία ιδεολογία, πολλά παρακλάδια

Ομάδες τους εντοπίστηκαν να συμμετέχουν στις μεγάλες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που εξαπλώθηκαν στον Καναδά, με κεντρικά συνθήματα κατά των περιοριστικών μέτρων και του υποχρεωτικού εμβολιασμού, η οποία ξεκίνησε από τους οδηγούς φορτηγών.

Μόλις προ μηνός εν τω μεταξύ η συνωμοσιολόγος Ρομάνα Ντίντουλο, ανερχόμενη φυσιογνωμία στις τάξεις των «κυρίαρχων πολιτών» στον Καναδά και αυτοαποκαλούμενη «Βασίλισσα» της χώρας, προέτρεψε τους περίπου 72.000 οπαδούς της να «σκοτώσουν πυροβολώντας» όποιον επιχειρήσει να εμβολιάσει τα παιδιά τους.

«Μοιράζοντας ήδη εδώ και έξι μήνες διαταγές “παύσης” εργασιών σε υγειονομικούς, πολιτικούς, ακόμη και αστυνομικούς», έγραφε τότε στην Vancouver Sun η αρθρογράφος της, Ντάφνι Μπράμαμ, «δεν αποκλείεται κάποια στιγμή οι υποστηρικτές της Ντίντουλο να εμφανιστούν κραδαίνοντας και όπλα».

Από το περασμένο φθινόπωρο, αντίστοιχα, ομάδες αυτοαποκαλούμενων «κυρίαρχων πολιτών» στη Βρετανία επιχειρούν να εμποδίσουν την πρόσβαση παιδιών στα σχολεία και να εμποδίσουν τη λειτουργία εμβολιαστικών κέντρων, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει πανδημία και κατηγορώντας την κυβέρνηση για «γενοκτονία».

Video from 20/1/22 ⛔️💉: A group of #Antivaxxer Sovereign Citizens & ‘Common Law Constables’ get inside a vaccine centre claiming it will be closed down because vaccines are under a ‘Live Criminal Investigation’ SPOILER: They’re not pic.twitter.com/wpxdKAUNsF — Covid Radicalisation (@CovidRadicals) January 26, 2022

Ορισμένα μέλη τους, γράφει το BBC «προσπάθησαν να απομακρύνουν ασθενείς με COVID-19 από μονάδες εντατικής θεραπείας» και θαλάμους νοσηλείας, επικαλούμενοι ακόμη και τον Κώδικα της Νυρεμβέργης ή μια παμπάλαια ρήτρα που έχει απαλειφθεί σχεδόν εξ αρχής από την Μάγκνα Κάρτα.

Μόνο μέσα στον τελευταίο μήνα, έχουν καταγραφεί δύο σχετικά περιστατικά στο Λίβερπουλ και στο Μίλτον Κέινς της Αγγλίας.

Ανάλογη περίπτωση είχε αναφερθεί ήδη στην Ιρλανδία, με τραγική κατάληξη.

Update: After being persuaded to leave hospital by an anti-vaxxer, Joe McCarron died.pic.twitter.com/1ywbH1WMou — John Scott-Railton (@jsrailton) September 26, 2021

Ο 67χρονος ασθενής με COVID-19 πέθανε μόλις δύο ημέρες μετά την απομάκρυνσή του από τη ΜΕΘ κατόπιν παρέμβασης «φίλων», με πρωταγωνιστή τον Αντόνιο Μουρέντου, γνωστό αντιεμβολιαστή και μέλος -σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ- των «κυρίαρχων πολιτών».

Τις τελευταίες ημέρες, εν τω μεταξύ, πληθαίνουν οι αναφορές για επιδόσεις πλαστών διαταγών παύσης εργασιών από αντιεμβολιαστές σε δημόσιους λειτουργούς στη Ιρλανδία, μέχρι και στην μακρινή Αυστραλία, όπου «SovCits» επίσης δείχνουν να έχουν ενισχυθεί.

Ποιοι είναι οι «SovCits»;

Αν και πια διεθνές, στο κίνημα δεν υπάρχει επισήμως κεντρικό δόγμα ή ηγεσία. Για την ακρίβεια, έχει πολλές τοπικές παραλλαγές, με ορισμένα βασικά κοινά σημεία.

Μέσες άκρες, τα μέλη του αντιμετωπίζουν τις κυβερνήσεις ως εταιρείες και χαρακτηρίζουν τους πολίτες δέσμιους καταπιεστικών συμβολαίων με αυτές.

Θεωρούν εαυτούς κυρίαρχους, υποστηρίζοντας ότι δεν δεσμεύονται από τους νόμους και τους κανονισμούς της χώρας στην οποία ζουν.

Έχουν παρ’ όλα αυτά εμπλακεί σε διάφορες δικαστικές διαμάχες.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι αρχές τους θεωρούν από τις κορυφαίες εσωτερικές απειλές.

Σύμφωνα με την Ρέιτσελ Γκολντγουάσερ, ερευνήτρια στο Southern Poverty Law Center με έδρα την Αλαμπάμα, πολλοί απο τους ανθρώπους που υιοθετούν τη ρητορική και τη δράση των SovCits το κάνουν «ως μια ύστατη προσπάθεια να αποκτήσουν μια αίσθηση ελέγχου στις ζωές τους».

Οι ΗΠΑ μετρούν ήδη πληγές από την κλιμάκωση της βίας (και) αυτών των ομάδων, τόνισε πρόσφατα στην εφημερίδα Independent, καλώντας τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου να αποτρέψουν μια παρόμοια εξέλιξη στα βρετανικά εδάφη. «Είναι θέμα χρόνου», υπογράμμισε, «κάτι ανάλογο να ξεσπάσει».