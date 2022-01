Πολλές εκατοντάδες εργαζόμενοι, στην πλειοψηφία τους ασιατικής ή αφρικανικής καταγωγής, της βρετανικής εταιρείας Serco, που προσφέρει υπηρεσίες εστίασης, καθαρισμού, μεταφοράς και άλλες στα βρετανικά νοσοκομεία, ξεκίνησαν σήμερα απεργία δύο εβδομάδων καταγγέλλοντας τη μισθολογική ανισότητα.

Περίπου 600 εργαζόμενοι της εταιρείας αυτής, υπεργολάβος του εθνικού συστήματος υγείας της Βρετανίας (NHS), ξεκίνησαν σήμερα απεργία δύο εβδομάδων σε τρία νοσοκομεία του Λονδίνου (St Barts, Royal London και Whipps Cross), επεσήμανε εκπρόσωπος του συνδικάτου Unite, που εκπροσωπεί τους εργαζομένους.

Striking Serco workers at Barts NHS trust are on the march for decent pay and to bring services back in-house. Solidarity ✊️✊️✊️@UniteLondonEast pic.twitter.com/up8xASttQD — People Before Profit (@worker_group) January 31, 2022

15% μικρότερη αμοιβή

Το Unite εξήγησε σε ανακοίνωσή του την Παρασκευή ότι οι εργαζόμενοι στην Serco λαμβάνουν έως και κατά 15% χαμηλότερους μισθούς σε σχέση με άλλους εργαζόμενους που κάνουν το ίδιο έργο και έχουν προσληφθεί απευθείας από το NHS.

Η Serco πρότεινε πρόσφατα αύξηση μισθών κατά 3% με αναδρομική ισχύ από τον Απρίλιο του 2021.

Οι εργαζόμενοι αυτοί “αντιμετωπίζουν τους ίδιους κινδύνους” μόλυνσης από covid-19, όπως “και οι εργαζόμενοι που έχουν προσληφθεί απευθείας από το NHS. Για ποιο λόγο πληρώνονται πολύ λιγότερο, ενώ αντιμετωπίζονται με άσχημο τρόπο” από τη Serco, κατήγγειλε η Σάρον Γκρέιαμ γενική γραμματέας του Unite.

Για έναρξη συνομιλιών μιλά τώρα η εταιρία

Η Τάντι ΜακΌλεϊ, αρμόδια της Serco για τη σύναψη συμβολαίων με το νοσοκομείο St Barts, απάντησε ότι η εταιρεία «είναι εξαιρετικά απογοητευμένη από την απεργία της Unite» παρά την προτεινόμενη αύξηση μισθών. «Ελπίζουμε ότι εκτενέστερες συνομιλίες με τη Unite (…) θα επιτρέψουν να βρεθεί μια λύση», πρόσθεσε.

Picket line now at Royal London Hospital. Outsourcing to Serco has cost these essential NHS staff 15% of pay. #FairPay #EndOutsorcing pic.twitter.com/XbXCiddQ9Y — Tower Hamlets KONP 💙 (@THKONP) January 31, 2022

Όμως ο Σιάραν Νάιντου, εκπρόσωπος της Unite, δήλωσε ότι προς το παρόν δεν διεξάγονται συζητήσεις μεταξύ του συνδικάτου και της Serco.