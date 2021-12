Τέσσερα παιδιά έχασαν τη ζωή τους και αρκετά άλλα τραυματίστηκαν σοβαρά σήμερα στην Αυστραλία όταν φουσκωτό πλαστικό κάστρο μέσα στο οποίο έπαιζαν παρασύρθηκε από σφοδρή ριπή ανέμου, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια γιορτής για το τέλος της σχολικής χρονιάς σε πρωτοβάθμιο σχολείο της Ντέβονπορτ, στο νησί της Τασμανίας (νότια).

Τα παιδιά έπεσαν από ύψος περίπου δέκα μέτρων. Δύο αγόρια και δύο κορίτσια, ηλικίας περίπου 11 ετών, σκοτώθηκαν, ενώ άλλα πέντε τραυματίστηκαν σοβαρά, με τα τέσσερα να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με την αστυνομία της Τασμανίας.

Ο αυστραλός πρωθυπουργός Σκοτ Μόρισον χαρακτήρισε «σπαρακτικό» το δυστύχημα. «Μικρά παιδιά είχαν πάει να διασκεδάσουν, μαζί με τις οικογένειές τους, και αντί γι’ αυτό είχαμε μια τόσο φρικιαστική τραγωδία αυτή την περίοδο του χρόνου. Σου ραγίζει την καρδιά», δήλωσε.

Η μετεωρολογική υπηρεσία προέβλεπε «ασθενείς ανέμους» και ηλιοφάνεια σήμερα –καθώς πλέον ξεκινά το καλοκαίρι του νότιου ημισφαιρίου– στην περιοχή όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία, στη βόρεια ακτή της Τασμανίας.

Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, με την υποστήριξη ελικοπτέρων, είχαν σπεύσει στον τόπο της τραγωδίας γύρω στις 10:00 (τοπική ώρα· περί τη 01:00 ώρα Ελλάδας) στο σχολείο Χίλκρεστ, στο Ντέβονπορτ, την τρίτη πολυπληθέστερη πόλη της Αυστραλίας.

Several children have fallen from a height of 10 metres, causing serious injuries, after the wind blew a jumping castle into the air at a primary school in Tasmania’s north-west @abcnews pic.twitter.com/tf01vevPab

— Monte Bovill (@MonteBovill) December 16, 2021