Όταν στις 22 Ιουλίου έγινε επίσημα γνωστό πως οι δρόμοι του Μάριο Χεζόνια και του Παναθηναϊκού θα χωρίσουν, ο κόσμος των «πράσινων» είχε κατακλύσει τα social media του Κροάτη θέλοντας να μάθουν τον λόγο που θα αποχωρήσει από την ομάδα.

Σε ένα σχόλιό του στο Twitter, ο Χεζόνια είχε δώσε υπόσχεση σε έναν οπαδό πως δεν πρόκειται ποτέ να παίξει κόντρα στον Παναθηναϊκό. «Δεν θέλω να κατηγορήσει κανένας την ομάδα. Κατηγορήστε εμένα, νιώθω ότι τους απογοήτευσα όλους επειδή δεν μπορούσα να αποφασίσω και τώρα δεν μπορώ να επιλέξω με βάση την καρδιά μου. Δεν θα μπω ποτέ στην Ελλάδα με άλλη φανέλα και δεν θα παίξω ποτέ κόντρα στον Παναθηναϊκό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

They are not stupid file, they are real. I don’t want them to blame our team☘️ blame me, I feel I let everyone down because I couldn’t make decision and can’t afford to choose with my heart now. I will never enter Greece with different jersey on nor I will play against ΠAO. Ever.

