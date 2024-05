Την ανησυχία της Fed για την πορεία του πληθωρισμού, αποτυπώνουν τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, με τα μέλη της να δηλώνουν ότι δεν είχαν την απαραίτητη βεβαιότητα προκειμένου να προχωρήσουν στις μειώσεις των επιτοκίων.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης της 30ης Απριλίου- 1ης Μαΐου που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη καταδεικνύουν επίσης τον προβληματισμό για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σχετικά με το πότε θα μπορούσαν να χαλαρώσουν τη νομισματική πολιτική.

Η αποτύπωση αυτή επέτεινε τη νευρικότητα στη Wall Street με τον Dow Jones να σημειώνει πτώση 158 μονάδων ή 0,4%. Ο S&P 500 και ο Nasdaq Composite υποχώρησαν κατά 0,3% και 0,4% αντίστοιχα. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αυξήθηκε κατά 1 μονάδα βάσης στο 4,424%. Η απόδοση του 2ετούς ενισχύθηκε στο 4,871% μετά από άνοδο επίσης κατά σχεδόν 4 μονάδες βάσης.

«Οι συμμετέχοντες παρατήρησαν ότι ενώ ο πληθωρισμός είχε υποχωρήσει τον περασμένο χρόνο, τους τελευταίους μήνες υπήρξε έλλειψη περαιτέρω προόδου προς τον στόχο του 2% της Επιτροπής», αναφέρουν τα πρακτικά. «Τα πρόσφατα μηνιαία στοιχεία έδειξαν σημαντικές αυξήσεις στον πληθωρισμό των τιμών τόσο των αγαθών όσο και των υπηρεσιών».

