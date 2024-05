Σέλτικς- Πέισερς 133-128: Η Βοστώνη άνοιξε το σκορ στην… παράταση

Οι Σέλτικς έκαναν το 1-0, καθώς επιβλήθηκαν των Πέισερς με 133-128 στο έξτρα πεντάλεπτο της παράτασης (117-117 κ.δ).

Η Ιντιάνα ήταν μπροστά στο τέλος με 117-114, όμως έκανε δύο λάθη στα τελευταία 30”. Το δεύτερο αποδείχθηκε και μοιραίο, αφού ο Τζέιλεν Μπράουν σκόραρε το τρίποντο της ισοφάρισης στα 6.1″ πριν το φινάλε της κανονικής διάρκειας, για να δώσει στη Βοστώνη την ευκαιρία να τελειώσει τη δουλειά στο έξτρα πεντάλεπτο.

Watch EVERY ANGLE of Jaylen Brown’s WILD 3-pointer to send Game 1 of the Eastern Conference Finals to overtime!#NBAConferenceFinals presented by Google Pixel pic.twitter.com/FCvVApOmpR

