NBA: Το πρόγραμμα των τελικών Ανατολής και της Δύσης (pic)

Σέλτικς – Πέισερς, Τίμπεργουλβς – Μάβερικς είναι τα ζευγάρια των τελικών της Ανατολής και της Δύσης αντίστοιχα στο NBA με τις τέσσερις ομάδες να διεκδικούν δύο εισιτήρια για τους τελικούς του «μαγικού κόσμου» .

Το πρόγραμμα των αναμετρήσεων έγινε γνωστό, με τη σειρά της Βοστώνης με τους Πέισερς να ξεκινά τα ξημερώματα της Τετάρτης (22/5, 3:00) και εκείνης ανάμεσα σε Μινεσότα και Ντάλας να είναι προγραμματισμένη για μία μέρα αργότερα (23/5, 3:30).



Το πρόγραμμα των τελικών της Ανατολής

Game 1: Σέλτικς – Πέισερς 22/5 στις 03:00

Game 2: Σέλτικς – Πέισερς 24/5 στις 03:00

Game 3: Πέισερς – Σέλτικς 26/5 στις 03:30

Game 4: Πέισερς – Σέλτικς 28/5 στις 03:00

Game 5: Σέλτικς – Πέισερς 30/5 στις 03:00 (αν χρειαστεί)

Game 6: Πέισερς – Σέλτικς 1/6 στις 03:00 (αν χρειαστεί)

Game 7: Σέλτικς – Πέισερς 3/6 στις 03:00 (αν χρειαστεί)

Το πρόγραμμα των τελικών της Δύσης

Game 1: Τίμπεργουλβς – Μάβερικς 23/5 στις 03:30

Game 2: Τίμπεργουλβς – Μάβερικς 25/5 στις 03:30

Game 3: Μάβερικς – Τίμπεργουλβς 27/5 στις 03:00

Game 4: Μάβερικς – Τίμπεργουλβς 29/5 στις 03:30

Game 5: Τίμπεργουλβς – Μάβερικς 31/5 στις 03:30 (αν χρειαστεί)

Game 6: Μάβερικς – Τίμπεργουλβς 2/6 στις 03:30 (αν χρειαστεί)

Game 7: Τίμπεργουλβς – Μάβερικς 4/6 στις 03:30 (αν χρειαστεί)

Action. Every. Night. 📆🍿

Check out the #NBAConferenceFinals presented by Google Pixel schedule ahead of tipoff tomorrow night!

IND/BOS Game 1: Tuesday at 8:00pm/et on ESPN

DAL/MIN Game 1: Wednesday at 8:30pm/et on TNT pic.twitter.com/NnNOjZd1l1

— NBA (@NBA) May 20, 2024