Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε χθες ότι προσφέρει αμοιβή έως και πέντε εκατομμύρια δολάρια για κάθε πληροφορία που θα μπορούσε να οδηγήσει στη σύλληψη του Αουρελιάνο Γκουσμάν Λοέρα, αδελφού του διασημότερου μεξικανού βαρόνου των ναρκωτικών, του Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν.

Ο Αουρελιάνο Γκουσμάν Λοέρα, αδελφός του πρώην ηγέτη του καρτέλ Σιναλόα, «Ελ Τσάπο» κατηγορείται μαζί με τους αδελφούς Ρουπέρτο Σαλγκέιρο Νεβαρές, Χοσέ Σαλγκέιρο Νεβαρές και Ελιμπέρτο Σαλγκέιρο Νεβαρές για διεθνή παράνομη διακίνηση ναρκωτικών.

Η Πολιτεία Σιναλόα στο βορειοδυτικό Μεξικό αποτελεί εδώ και χρόνια κόμβο για λαθρεμπόριο μαριχουάνας και παπαρούνας οπίου στη χώρα.

We are offering rewards of up to $5M each for information leading to the arrest and/or conviction of traffickers Aureliano Guzman-Loera & the Salgueiro-Nevarez brothers. Thanks to @TheJusticeDept for our continued partnership to combat transnational crime. https://t.co/gJUS4Hbu7c

— Ned Price (@StateDeptSpox) November 5, 2021