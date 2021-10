Οι φετινοί Λέικερς έχουν δημιουργήσει μια υπερομάδα με τους Καρμέλο Άντονι και Ρασελ Γουέστμπρουκ να προστίθενται δίπλα στους ΛεΜπρόν Τζέιμς και Άντονι Ντέιβις.

Ο πρώην παίκτης των Γουίζαρντς έχει έρθει φουριόζος στο Λος Άντζελες και δε θέλει τίποτα λιγότερο από το 100% ακόμα και στις προπονήσεις.

«Στράβωσε» απίστευτα όταν σε μια προπόνηση θεώρησε ότι ένα μέλος του τεχνικού επιτελείου των «Λιμνανθρώπων» δε βοηθούσε στο να εκτελεστεί σωστά μια άσκηση βάζοντας άγριες φωνές σε γυμναστή.

«Στήσε ένα γαμ…o screen, Μάικ. Τι σκ…ά είναι αυτό» ούρλιαζε οργισμένος.

If you’re training Russell Westbrook & your intensity level isn’t the same as his, he’ll call you out! 😳

Russ showed ‘Mike’ how he wants him to screen after he lazily came over for a pick in training. Russ corrected him, then drove to the net & dunked it.

Thoughts? 🤔 pic.twitter.com/9AOjHPUskB

— NBA Buzz (@OfficialNBABuzz) October 7, 2021