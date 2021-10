Σαν το τέλος ενός εφιάλτη έμοιαζε η επαναφορά λειτουργίας των τριών μεγάλων μέσων κοινωνικής δικτύωσης Facebook, Instagram και Whatsapp, μετά την παγκόσμια πολύωρη διακοπή της.

Από περίπου τις 18:30 ώρα Ελλάδας χθες Δευτέρα παρουσιάστηκε το πρόβλημα σε όλο τον κόσμο, με τα Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger να έχουν καταρρεύσει και τους χρήστες να βρίσκονται στα πρόθυρα κρίσης… πανικού.

Ειδικά, οι μικρότερες ηλικίες που δεν θυμούνται ζωή χωρίς social media έχασαν… τη γη κάτω από τα πόδια τους. Σαν να κόπηκε το ρεύμα ή το νερό και να μην ξέρουν πότε θα επιστρέψει η παροχή.

Η λειτουργία των τριών μεγάλων μέσων κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να επανήλθε σήμερα Τρίτη, περίπου μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ωστόσο, η επαναφορά της συνοδεύεται από αρκετά προβλήματα, τα οποία οι υπεύθυνοι καταβάλουν αγώνα δρόμου για να τα λύσουν.

Εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο στράφηκαν στο Twitter για να δουν τι συμβαίνει με τα υπόλοιπα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και για να σχολιάσουν τις εξελίξεις.

Πρόκειται για συμβάν χωρίς προηγούμενο για τον γιγαντιαίο όμιλο του Μαρκ Ζούκερμπεργκ, που ήδη αντιμετωπίζει κατακραυγή έπειτα από αποκαλύψεις για τις πρακτικές του.

Κατά τον εξειδικευμένο ιστότοπο Downdetector, που παρακολουθεί συστηματικά τα τεχνικά προβλήματα στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και περιέγραψε το χθεσινό μπλακάουτ ως «το μεγαλύτερο που έχει παρατηρηθεί ποτέ», η ομαλή λειτουργία των ιστότοπων αυτών είχε σχεδόν αποκατασταθεί περί τη 01:00 (ώρα Ελλάδας).

Η ρεπόρτερ τεχνολογίας των ΝYTimes Σίρα Φρένκελ, η οποία επικοινώνησε με εργαζόμενο της Facebook μετά το μπλακ άουτ της εταιρείας, αποκάλυψε ότι η καθυστέρηση στην επαναφορά του Facebook οφειλόταν στο γεγονός ότι οι κάρτες εισόδου των εργαζομένων είχαν μπλοκάρει και δεν μπορούσαν να μπουν στις εγκαταστάσεις για να διορθώσουν το πρόβλημα.

Was just on phone with someone who works for FB who described employees unable to enter buildings this morning to begin to evaluate extent of outage because their badges weren’t working to access doors.

Δια στόματος του επικεφαλής τεχνολογίας της εταιρείας, Mike Schroepfer, το Facebook ζήτησε «ειλικρινή συγγνώμη σε όσους επηρεάζονται από τις διακοπές των υπηρεσιών που υποστηρίζονται από το Facebook».

«Αντιμετωπίζουμε προβλήματα δικτύωσης και οι ομάδες εργάζονται όσο το δυνατόν γρηγορότερα για τον εντοπισμό σφαλμάτων και την αποκατάστασή τους όσο το δυνατόν γρηγορότερα» πρόσθεσε.

*Sincere* apologies to everyone impacted by outages of Facebook powered services right now. We are experiencing networking issues and teams are working as fast as possible to debug and restore as fast as possible

— Mike Schroepfer (@schrep) October 4, 2021