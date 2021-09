Η Κίσκα (Kiska) η τελευταία σωζόμενη φάλαινα δολοφόνος σε θαλάσσιο πάρκο στο Οντάριο του Καναδά.

Ωστόσο παρ΄όλο που έχει διασωθεί… η ζωή της φαίνεται να είναι ένα μαρτύριο.

Η ίδια έχει πάρει το παρατσούκλι «μοναχική φάλαινα στον κόσμο» και όπως αποδεικνύεται είναι τόσο ανυπόφορη η μοναξιά της που ούτε η ίδια την αντέχει.

Η Κίσκα, που ονομάστηκε από το Whale Sanctuary Project ως «η πιο μοναχική φάλαινα στον κόσμο», καθώς δεν υπάρχουν άλλες όρκες στο πάρκο MarineLand, που βρίσκεται στους καταρράκτες του Νιαγάρα, διακρίνεται να χτυπά το κεφάλι της στα τοιχώματα της δεξαμενής της στο 30 δευτερολέπτων βίντεο, με κάποια από τα πλάνα να είναι από drone.

Τα πλάνα της όρκας καταγράφηκαν από τον ακτιβιστή Φιλ Ντέμερς, ο οποίος εργαζόταν στο πάρκο. Μοιράστηκε το βίντεο στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης με τη λεζάντα: «Αυτό το βίντεο τραβήχτηκε στις 4 Σεπτεμβρίου 2021. Ακτιβιστές κατά της αιχμαλωσίας μπήκαν στο MarineLand και είδαν την Κίσκα, την τελευταία σωζόμενη όρκα να χτυπάμε δύναμη το κεφάλι της στον τοίχο.

Παρακαλούμε δείτε το και κοινοποιήστε. Αυτή η σκληρότητα πρέπει να τελειώσει. #FreeKiska».

Ο κ. Ντέμερς είπε ότι η Κίσκα, τώρα 44 ετών, γεννήθηκε στις ακτές της Ισλανδίας και βρίσκεται σε αιχμαλωσία από το 1979. Είναι μόνη από το 2011, καθώς όλες οι άλλες όρκες πέθαναν, συμπεριλαμβανομένων των πέντε βρεφών της.

«Η Κίσκα είναι χωρίς σύντροφο από το 2011 και στερείται κάθε πτυχή του κοινωνικού πολιτισμού που θα είχε βιώσει στην άγρια φύση. «Οι όρκες, και μάλιστα όλες οι φάλαινες και τα δελφίνια, είναι εξαιρετικά εύκολο να πεθάνουν σε αιχμαλωσία» τόνισε.

In a video shot by anti-captivity activists in early September, #Canada‘s last captive #orca, #Kiska, can be seen repeatedly bashing her body against a glass pane at the #Marineland amusement park in #NiagaraFalls. pic.twitter.com/H7sBWUud3B

— Ruptly (@Ruptly) September 13, 2021