Ένταση σημειώθηκε στο Λονδίνο, όταν αντιεμβολιαστές επιχείρησαν να εισβάλλουν στο κτίριο του BBC.

Σε εικόνες από το Twitter οι αρνητές των εμβολίων φαίνεται να προσπαθούν να μπουν με σπρωξίματα στα στούντιο του BBC στο White City του δυτικού Λονδίνου. Μια ομάδα ένστολων αστυνομικών προσπαθεί να τους εμποδίσει.

Οι διαδηλωτές αρχίζουν να φωνάζουν «ντροπή σας», και σπρώχνουν τους αστυνομικούς επιχειρώντας να εισέλθουν στο κτίριο.

Anti-vaccine protesters try to storm BBC studios as they clash with cops during rally pic.twitter.com/lf4QnCvcM3

— The Sun (@TheSun) August 10, 2021