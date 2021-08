Ένα φαρμακευτικό σκάνδαλο, τα δισεκατομμύρια δολάρια που κρύβονται από πίσω και οι αποδείξεις ότι οι εταιρείες είναι αυτές που συντηρούν την κρίση των οπιοειδών στην Αμερική. Το «The Crime of the Century» έχει αδιαμφισβήτητα όλα όσα ζητάμε από ένα καλό ντοκιμαντέρ. Ένα ντοκιμαντέρ που θα μας προβληματίσει και θα μας κάνει να σκεφτούμε ξανά την αξία της ζωής.

Αν στα παραπάνω προσθέσουμε ότι παραγωγός είναι ο βραβευμένος με Όσκαρ Alex Gibney, ίσως δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο για να να σας πείσουμε να παρακολουθήσετε τα δύο μέρη του, αποκλειστικά στο Vodafone TV.

Μα είναι όντως τόσο καλό; Η απάντηση είναι… ναι.

Τα δύο επεισόδια ρίχνουν «φως» στην ραγδαία αύξηση της παραγωγής και συνταγόγραφησης οπιοειδών φαρμάκων, που τα τελευταία χρόνια έχουν προκαλέσει χιλιάδες θανάτους. Συγκεκριμένα, εξερευνούν την προέλευση, την εξέλιξη και το αποτέλεσμα μιας από τις πιο καταστροφικές τραγωδίες της δημόσιας υγείας της εποχής μας. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς τα πράγματα λέγονται με το όνομά τους, χωρίς περιστροφές και με αποδείξεις.

.

Υπάρχουν πολλά στοιχεία που αποδεικνύουν πώς οι φαρμακευτικές εταιρείες δισεκατομμυρίων δολαρίων είναι οι πραγματικοί έμποροι ναρκωτικών πίσω από την κρίση των οπιοειδών της Αμερικής. Σύμφωνα με τα στοιχεία, πάνω από 500.000 Αμερικανοί έχουν πεθάνει από υπερβολικές δόσεις που σχετίζονται με οπιοειδή από το 2000, την ώρα που οι κολοσσοί των φαρμάκων κερδίζουν δισεκατομμύρια. Θα μπορούσε κανείς να πει πως ουσιαστικά πρόκειται για εταιρείες μαζικού φόνου; Τα όσα αποκαλύπτονται στο ντοκιμαντέρ συγκλονίζουν και καταδεικνύουν την απληστία κάποιων που στο βωμό των συμφερόντων τους δεν διστάζουν να θυσιάσουν χιλιάδες εθισμένους Αμερικανούς.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το «The Crime of the Century» αποκλειστικά στο Vodafone TV, όποια στιγμή το επιθυμείτε On demand. Αποκτήστε το άμεσα online και απολαύστε όλο το αγαπημένο και δημοφιλές περιεχόμενο όπου κι αν είστε.