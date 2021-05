Μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Τζο Μπάιντεν, ο Νετανιάχου μοιάζει ανυποχώρητος καθώς δήλωσε πως είναι αποφασισμένος να συνεχίσει τις επιχειρήσεις στη Γάζα.

Συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δήλωσε ότι «εκτιμά βαθιά την υποστήριξη του Αμερικανού προέδρου», αλλά επισήμανε ότι το Ισραήλ προχωρά «για να επαναφέρει την ηρεμία και την ασφάλεια στους πολίτες της χώρας».

Το Ισραήλ ανακοίνωσε επίσης ότι δεν θέτει κάποιο χρονοδιάγραμμα για τον τερματισμό των επιχειρήσεων στη Γάζα, την ώρα που πραγματοποίησε νέες αεροπορικές επιδρομές στον παλαιστινιακό θύλακα. Από την πλευρά της, η Χαμάς εξαπέλυσε νέο μπαράζ επιθέσεων με ρουκέτες.

PM Netanyahu: «I am determined to continue this operation until its objective is achieved: to restore the calm and security to you, citizens of Israel.» pic.twitter.com/SSVYWQ6bz1

— PM of Israel (@IsraeliPM) May 19, 2021